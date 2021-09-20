В Тольятти 20 сентября 2021 года в аварии с Газелью и иномаркой пострадала женщина

Багажник иномарки буквально вмяло в салон. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около 16:00 20 сентября 2021 года в Тольятти на улице Лесной произошло ДТП с участием Газели и «Шевроле Круз». Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в аварии пострадала пассажирка иномарки.

- По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля ГАЗ2705 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Шевроле», которым управлял 22-летний парень, - сообщили полицейские.

В результате столкновения пострадала 38-летняя женщина, которая была в легковом автомобиле. После осмотра врачами пострадавшей было назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.