Самарский коммунист Михаил Матвеев обыграл Игоря Станкевича в борьбе за мандат в Госдуму

Михаил Матвеев станет депутатом Госдумы

Представитель самарского отделения КПРФ Михаил Матвеев одержал победу на выборах в Госдуму РФ в сентябре 2021 года. По 162 округу он набрал наибольшее количество голосов. Такая информация размещена на сайте избиркома. По состоянию на 18:29 самарский профессор исторических наук Михаил Матвеев набрал 68 817 голосов и выиграл у единоросса Игоря Станкевича, у которого оказалось 65826 голосов избирателей.

- Вся наша работа была проделана буквально небольшим штабом, но за нами стоят люди, которые нас поддержали. Спасибо избирателям, которые отдали за меня свои голоса, жителям Самары, Отрадного. Почти везде у меня было больше голосов. Я обещаю, что буду поддерживать интересы своих избирателей независимо от их политических взглядов. И я буду защищать интересы всех самарцев на уровне Думы, - обратился Михаил Матвеев в твиттере к тем, кто его поддержал.

Коммунистическую партию он в Госдуме будет представлять вместе с Леонидом Калашниковым, который также прошел по числу голосов в Тольятти. Также Михаила Матвеева поздравил с победой депутат Александр Хинштейн, в своем твиттере он написал:

- Надеюсь, что в новой Думе Самарская депутация будет активнее и ярче. При всех наших противоречиях не могу не признавать харизмы Михаила и бойцовских качеств.

Окончательные итоги выборов будут озвучены уже 21 сентября 2021 года