В Самарской области в ближайшие дни ожидаются дожди

Всю неделю в Самаре будут идти дожди Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни 21-23 сентября 2021 года. В Самарской области ожидаются небольшие и умеренные дожди, температура воздуха достигнет +17 градусов.

Во вторник, 21 сентября 2021 года, по прогнозу синоптиков днем в Самаре будет облачно с прояснениями, местами могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха днем составит +11…+13 градусов, ночью до +10.

22 сентября, в регионе пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем столбики термометров будут показывать +12…+17 градусов, а ночью +5…+10 градусов.

В четверг, 23 сентября, в Самарской области также ожидаются дожди. Воздух прогреется до +17 градусов.

Как сообщают в Приволжском УГМС, к концу недели в Самарской области влияние южного циклона начнёт ослабевать, интенсивность осадков уменьшится. Температурный фон будет приближаться к своей климатической норме.