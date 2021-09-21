Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 сентября 2021 7:34

В Самаре на улице Некрасовской женщина на иномарке ехала задним ходом и сбила трехлетнего мальчика

Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полицейские проводят проверку по факту ДТП. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские проводят проверку по факту ДТП. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 20 сентября 2021 года, на улице Некрасовской в Самаре под колеса автомобиля попал трехлетний ребенок. 58-летняя женщина на автомобиле «Фольксваген» двигалась задним ходом и сбила мальчика, которой шел с мамой по пешеходному переходу.

По предварительным данным ГУ МВД по Самарской области, 39-летняя женщина и ее сын переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автолюбительница сдавала назад и допустила наезд на пешеходов.

В результате аварии ребенок получил травму головы и госпитализирован в больницу. После осмотра медиками пострадавшему было назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Известно, что за последний год виновница аварии к административной ответственности не привлекалась.