В Тольятти мошенник выманил у фармацевта 150 тысяч рублей, представившись ее начальником

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти мошенник под видом руководителя выманил у сотрудницы аптечного пункта 150 тысяч рублей. Сейчас находчивого афериста ищет полиция.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, вечером фармацевту поступил звонок якобы от руководителя аптеки. Мошенник попросил сотрудницу перевести денежные средства из кассы на десять абонентских номеров.

- 34-летняя тольяттинка не убедилась в подлинности звонка и исполнила приказ лже-начальника, - сообщили полицейские.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут причастных к преступлению.