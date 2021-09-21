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Происшествия21 сентября 2021 8:22

В Тольятти мошенник выманил у фармацевта 150 тысяч рублей, представившись ее начальником

Доверчивая женщина не убедилась, что деньги действительно просит директор аптеки
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти мошенник под видом руководителя выманил у сотрудницы аптечного пункта 150 тысяч рублей. Сейчас находчивого афериста ищет полиция.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, вечером фармацевту поступил звонок якобы от руководителя аптеки. Мошенник попросил сотрудницу перевести денежные средства из кассы на десять абонентских номеров.

- 34-летняя тольяттинка не убедилась в подлинности звонка и исполнила приказ лже-начальника, - сообщили полицейские.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут причастных к преступлению.