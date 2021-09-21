В Тольятти мошенник выманил у фармацевта 150 тысяч рублей, представившись ее начальником

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тольятти мошенник под видом руководителя выманил у сотрудницы аптечного пункта 150 тысяч рублей. Сейчас находчивого афериста ищет полиция.
Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, вечером фармацевту поступил звонок якобы от руководителя аптеки. Мошенник попросил сотрудницу перевести денежные средства из кассы на десять абонентских номеров.
- 34-летняя тольяттинка не убедилась в подлинности звонка и исполнила приказ лже-начальника, - сообщили полицейские.
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут причастных к преступлению.