В Самаре капитально отремонтируют здание бывшего речного техникума

Здание не ремонтировали с 1936 года. Фото: Яндекс. Карты

В Самаре отремонтируют и закупят оборудование в корпус Самарского филиала ВГУВТ на Молодогвардейской, 62. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Первая хорошая новость после выборов: Росморречфлот выделил 162 миллиона рублей на капитальный ремонт здания бывшего речного техникума, - сообщил депутат на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что здание на Молодогвардейской, 62 является памятником регионального значения. Как сообщил Александр Хинштейн, ремонт в здании не проводили с 1936 года.