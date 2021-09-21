В Самарской области из-за жалоб не смогли определить одного из пяти депутатов госдумы

Избирательная комиссия Самарской области озвучила итоги трехдневных выборов депутатов Госдумы по одномандатным избирательных округам.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Избирательная комиссия Самарской области озвучила итоги трехдневных выборов депутатов Госдумы по одномандатным избирательных округам.
В результате мандаты получили представители партии "Единая Россия" не только.
По избирательном округу 158 победителем признан Александр Хинштейн, он получил 115721 голос (51.1 процент). На втором месте по округу - у Михаила Абдалкина, у него 47695 голосов.
По Тольяттинскому одномандатному избирательном округу 159 победителем признан представитель КПРФ Леонид Калашников, он получил 77988 голосов (38.71 процент) , на втором месте Ирина Долгополова с 43644 голосов.
По 160 избирательному округу мандат получит Виктор Казаков. 146172 голосами (56.68 процентов), на втором месте Говорков с с 37327 голосами.
По 161 округу победителем признан Андрей Трифонов с 102394 голосами (45.13 процентов), на втором месте Воробьёв с 48889 голосами.
Итоги по 162 округу пока не подведены, так как комиссия рассматривает поступившие ночью жалобы одного из кандидатов.