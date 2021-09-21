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Политика21 сентября 2021 12:13

В Самарской области из-за жалоб не смогли определить одного из пяти депутатов госдумы

Жалобы будут рассматривать до пяти дней
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Избирательная комиссия Самарской области озвучила итоги трехдневных выборов депутатов Госдумы по одномандатным избирательных округам.

Избирательная комиссия Самарской области озвучила итоги трехдневных выборов депутатов Госдумы по одномандатным избирательных округам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Избирательная комиссия Самарской области озвучила итоги трехдневных выборов депутатов Госдумы по одномандатным избирательных округам.

В результате мандаты получили представители партии "Единая Россия" не только.

По избирательном округу 158 победителем признан Александр Хинштейн, он получил 115721 голос (51.1 процент). На втором месте по округу - у Михаила Абдалкина, у него 47695 голосов.

По Тольяттинскому одномандатному избирательном округу 159 победителем признан представитель КПРФ Леонид Калашников, он получил 77988 голосов (38.71 процент) , на втором месте Ирина Долгополова с 43644 голосов.

По 160 избирательному округу мандат получит Виктор Казаков. 146172 голосами (56.68 процентов), на втором месте Говорков с с 37327 голосами.

По 161 округу победителем признан Андрей Трифонов с 102394 голосами (45.13 процентов), на втором месте Воробьёв с 48889 голосами.

Итоги по 162 округу пока не подведены, так как комиссия рассматривает поступившие ночью жалобы одного из кандидатов.