В Самаре обманутые дольщики «Эл-Гранда» получат денежные компенсации вместо квартир

Объект находится в низкой степени готовности Фото: Яндекс. Карты

Обманутые дольщики «Эл-Гранда» в Самаре получат денежную компенсацию. Такое решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков в понедельник, 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проблемная долевка расположена на улице Чкалова, 57 (секции 1, 2, 3). Ее застройщиком выступало ООО ПФСК «Эл-Гранд». Компания начала возводить дом, но так и не смогла закончить работы. В 2012 году арбитражный суд признал фирму банкротом.

В конце 2020 года наблюдательный совет уже рассматривал данный долгострой. Тогда было решено завершить строительство ЖК. Срок — 2023 год. Однако поскольку объект находится в низкой степени готовности и закончить его за три года невозможно, губернатор Дмитрий Азаров попросил пересмотреть это решение. В итоге Фонд заключил удовлетворить права обманутых дольщиков другим способом — выплатой компенсаций.

Напомним, с сентября 2017 года в Самарской области из реестра проблемных исключили 36 домов. Удалось восстановить права 3790 дольщиков. Работа в этом направлении продолжается.