Рядом с «Третьяковкой» закончили строительство парка

Сад Баланса сочетает природное и духовное начало. Фото: администрация Самары

13 сентября 2021 года состоялось техническое открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре, который расположился в здании бывшей Фабрики-кухни завода им. Масленникова. Рядом со зданием была благоустроена парковая зона, сейчас все работы там завершены.

Место оборудовано зонами отдыха и велосипедными дорожками, здесь ранее был отреставрирован обелиск «Вечная Слава Борцам Революции 1917 года». В парке позаботились о цветных аллеях и клумбах, установили устройства автополива. Работники уложили гранитные слэбы на тротуар и осуществили обрезку и валку деревьев, а также посадили кустарники. После окончания строительных работ место преобразилось в уютный парк с зелеными газонами.

Рядом со сквером появился Сад баланса, где разместился искусственный ручей с большими буквами ЗИМ. Здесь стоят необычные зоны с лавочками и пешеходные деревянные мостики.

В этом году в Самаре запланировано благоустройство еще 6 общественных мест и 50 дворовых территорий. По проекту будут поставлены детские и спортивные площадки, автомобильные парковки.