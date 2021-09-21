Студент с пистолетом устроил переполох в самарском техникуме

Очевидцы сообщают, что это был пистолет-зажигалка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром, 21 сентября 2021 года, в Самарском техникуме промышленных технологий случился настоящий переполох. В здание зашел 17-летний студент, у которого в руках было оружие, похожее на пистолет.

Как сообщили журналисту «КП-Самара» собственные источники, никто из учащихся и преподавателей не пострадал. Молодого человека оперативно обезоружили и закрыли в кабинете до приезда полицейских.

Через некоторое время к месту ЧП на проспект Кирова приехали сотрудники правоохранительных органов. Как рассказали очевидцы происшествия, изъятый у задержанного предмет, похожий на пистолет, оказался зажигалкой. В настоящее время по факту ЧП проводится проверка.