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Общество21 сентября 2021 14:53

В Самаре ЖК «Исторический квартал» планируют достроить до конца 2023 года

Обманутые дольщики уже несколько лет ждут свои квартиры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Объект рассмотрят на наблюдательном совете Фонда защиты прав дольщиков / Фото: фонд214.рф

Объект рассмотрят на наблюдательном совете Фонда защиты прав дольщиков / Фото: фонд214.рф

В Самаре достроят проблемную долевку, которая расположена в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей и Братьев Коростелевых. Речь идет о ЖК «Исторический квартал».

Жилой комплекс начали строить в Ленинском районе Самары более 10 лет назад. Завершить работы не могут до сих пор. Застройщик — ООО «Меридиан» — сейчас проходит процедуру банкротства. В начале сентября 2021 года на сайте городской мэрии появилось распоряжение департамента градостроительства о выдаче компании разрешения на внесение изменений в документацию по планировке территории.

Проект скорректируют, чтобы можно было закончить возведение объекта. Согласно информации на сайте регионального Минстроя, ЖК планируют достроить до 31 декабря 2023 года. Окончательное решение о целесообразности финансирования завершения строительства примет фонд Дом.рф. Объект готовят к рассмотрению наблюдательным советом. Плановая дата — 30 сентября 2021 года.