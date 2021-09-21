Коронавирус 21 сентября 2021 года выявили у 524 жителей Самарской области

Большинство новых пациентов изначально имели признаки ОРВИ или пневмонии Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Во вторник, 21 сентября 2021 года, в Самарской области подтвердили 524 новых случая заражения коронавирусом. Регион занимает четвертое место по стране по суточному приросту больных.

По данным оперативного штаба, больше всего инфицированных выявили в Самаре. Здесь COVID-19 подхватили 224 жителя. В Тольятти прибавилось 94 больных, в Новокуйбышевске — 28, в Кинеле — 14. В Отрадном и Сызрани заразились по 11 человек, в Волжском и Кинель-Черкасском районах — по 10. А вот в Сызранском и Шигонском районах подтвердилось всего по одному случаю коронавируса.

Известно, что 497 человек изначально имели признаки ОРВИ или пневмонии. Они сдали тест на КВИ и получили положительный результат. Еще 27 новых больных не ощущали никаких симптомов COVID-19. Их выявили при профилактическом обследовании.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом достигло 100 098 человек.

Добавим, за сутки в регионе закончили лечение 186 человек. Еще 20 пациентов, к сожалению, не смогли побороть вирус. У всех были сопутствующие заболевания. Самому молодому было 48 лет. Это женщина, имевшая проблемы с пищеварительной системой. Самому возрастному — 95 лет. Тоже женщина, но она страдала заболеванием сердечно-сосудистой системы.