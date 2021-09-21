Самая дорогая квартира Самары сдается за 190 тысяч рублей. За что такие деньги

Самая дорогая квартира Самары сдается около площади Куйбышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самая дорогая квартира Самары сдается за 190 тысяч рублей в месяц. Такие данные опубликовали аналитики ЦИАН. В рейтинге самых дорогих арендных квартир Поволжья Самарская область заняла второе место.

Речь идет о четырехкомнатной квартире площадью в 210 квадратных метров в элитном жилом комплексе «ВИП Хаус» на ул.Чапаевской, рядом с площадью Куйбышева. Квартира находится на 14 этаже 24-этажнеого дома.

- Закрытый двор, консьерж, охрана, - перечисляется в объявлении. – В квартире три балкона, панорамное остекление на отапливаемой лоджии, из всех окон открывается вид на Волгу.

Внутри все тоже дорого-богато. Большая кухня-гостиная с двумя зонами с барной стойкой, каменой столешницей и дорогой встроенной техникой. Три спальни, большая ванная комната, гостевой санузел, гардеробная. Везде дизайнерский ремонт и дорогая мебель.

Несмотря на высокий ценник за аренду коммуналку и место в паркинге жильцам придется оплачивать отдельно.