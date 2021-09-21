Аномально холодная погода побила в Самарской области рекорды 1944 и 1958 годов

В предстоящие дни самарцев ждет дождливая и ветреная погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Самарской области установила новые рекорды. В понедельник, 20 сентября 2021 года, в регионе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Обновили показатели метеостанции в Авангарде и Новодевичьем. В первом населенном пункте столбик термометра опустился до -5,4 °C. Отклонение от предыдущего значения составило 3,7 °C. Побит рекорд 1944 года. В Новодевичьем температура воздуха понизилась до -0,9 °C. Это на 0,2 °C ниже, чем в 1958 году.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни заморозки в Самарской области не ожидаются. По ночам будет около 5...10 °C, днем — до 15 °C. Местами возможен умеренный дождь и порывистый ветер до 15-18 м/с.