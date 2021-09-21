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Происшествия21 сентября 2021 16:19

В Самаре руководство УК скрыло от налоговой более полумиллиарда рублей

Возбуждено уголовное дело
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Управляющая компания три года не платила налог на добавленную стоимость

Управляющая компания три года не платила налог на добавленную стоимость

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре следователи завели уголовное дело на руководство одной из управляющих компаний. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на более чем 573 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, УК не платила налоги на добавленную стоимость с января 2015-го по декабрь 2017 года. Руководство организации создало схему дробления производственного процесса, которая позволила занизить налогооблагаемую базу. Кроме того, все это время в декларации вносили ложные сведения. В итоге бюджет РФ недополучил более полумиллиарда рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники подразделения ГУ МВД по Самарской области.