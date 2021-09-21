В Самаре руководство УК скрыло от налоговой более полумиллиарда рублей

Управляющая компания три года не платила налог на добавленную стоимость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре следователи завели уголовное дело на руководство одной из управляющих компаний. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на более чем 573 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, УК не платила налоги на добавленную стоимость с января 2015-го по декабрь 2017 года. Руководство организации создало схему дробления производственного процесса, которая позволила занизить налогооблагаемую базу. Кроме того, все это время в декларации вносили ложные сведения. В итоге бюджет РФ недополучил более полумиллиарда рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники подразделения ГУ МВД по Самарской области.