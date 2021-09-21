Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2021 16:37

В Самаре 21 сентября 2021 года отопление включили в каждом пятом доме

Ежедневно это количество будут увеличивать на 9%
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Батареи нагрелись в более чем 20% домов Самары

Батареи нагрелись в более чем 20% домов Самары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары отчитались о ходе подключения жилого фонда и социальных учреждений к теплу. По состоянию на 21 сентября 2021 года батареи нагрелись уже в каждом пятом доме, сообщает пресс-служба городской мэрии.

По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, процесс идет штатно. На данный момент отапливаются 90% детских садов и школ, 76,4% медучреждений (подключено 99% стационаров) и 80% спортивных и культурных заведений.

Отапливаются более 20% жилых домов. Как ранее заявил вице-мэр, ежедневно это количество будет увеличиваться на 9%.

Отметим, в конце сентября в Самаре заработает горячая линия по вопросам отопления. Пока же горожане направляют свои обращения по телефонам профильного департамента или через соцсети.