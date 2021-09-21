Арестован рецидивист, устроивший резню у котельной в Стройкерамике

На время следствия подозреваемый будет находиться в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего рецидивиста. Мужчину подозревают в покушении на убийство двух человек, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Преступление произошло днем 17 мая 2021 года возле котельной поселка Стройкерамика Волжского района. Мужчина из личной неприязни напал с ножом на двоих местных жителей. Он нанес им несколько ударов в область шеи. Одного пострадавшего медикам удалось спасти, а второй умер в больнице.

Подозреваемого задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Сейчас следователи продолжают разбираться в деталях преступления.