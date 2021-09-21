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Общество21 сентября 2021 18:07

В Самаре полиция и ОМОН искали наркотики в баре на Галактионовской

Ничего запрещенного правоохранители не нашли
Анастасия ФИЛАТОВА
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Силовики устроили облаву на развлекательное заведение

Силовики устроили облаву на развлекательное заведение

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре правоохранители наведались в клуб на улице Галактионовской. Развлекательное заведение посетили представители сразу нескольких структур: сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков, бойцы спецподразделения «Гром» и ОМОН Росгвардии, а также служебная собака.

Полицейские вместе со своим четвероногим коллегой осмотрели танцпол, зал и служебные помещения бара. Во время проверки в заведении находились около 50 человек. Ничего противозаконного правоохранители не нашли, но со всеми провели профилактические беседы.

В ГУ МВД по Самарской области сообщают, что с начала 2021 года проведено уже 18 рейдов по развлекательным заведениям. Итог — возбуждено 5 уголовных дел по факту незаконного оборота наркотиков; найдено около 40 г запрещенных веществ; выявлено 137 человек с признаками наркотического опьянения. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.