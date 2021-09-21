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Общество21 сентября 2021 21:25

В Самарской области нашли 8-летнюю девочку, которую незаконно вывезли из Эстонии

Ребенка объявили в розыск по заявлению отца
Авторы (2):
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
Анастасия ФИЛАТОВА
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Отыскать "беглянок" приставам помогли соседи женщины / Фото: УФССП по Самарской области

Отыскать "беглянок" приставам помогли соседи женщины / Фото: УФССП по Самарской области

Самарские приставы разыскали 8-летнюю девочку. Малышку якобы незаконно вывезли из Эстонии в Россию. Об этом «КП-Самара» сообщили в регуправлении ФССП.

Запрос приставам на розыск девочки направило министерство просвещения РФ. Основанием стало заявление отца ребенка, который живет в Эстонской Республике. Мужчина рассказал, что пропажа дочери — дело рук его бывшей супруги.

Сотрудники ФССП возбудили разыскное дело. Вскоре они установили адрес, где могут находиться мать с дочерью. Приставы наведались в одно из сел региона, но никого там не нашли. С поиском помогли соседи. Они рассказали, где работает женщина. На этот раз «беглянок» удалось найти.

Приставы установили местонахождение 8-летней девочки и окончили разыскное дело. Теперь профильным ведомствам осталось урегулировать конфликт между ее родителями.