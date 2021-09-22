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Общество22 сентября 2021 7:03

В Самаре с 22 сентября 2021 года изменилось расписание грузовой переправы до села Рождествено

Из графика убрали дополнительный вечерний рейс по пятницам и воскресеньям
Анастасия ФИЛАТОВА
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Паром ежедневно будет делать по три рейса и еще один - по выходным / Фото: РЕЧФЛОТ-63

Паром ежедневно будет делать по три рейса и еще один - по выходным / Фото: РЕЧФЛОТ-63

Фото: vk.com

Изменен график работы грузовой переправы Октябрьский спуск — Рождествено. Паром начал ходить по-новому со среды, 22 сентября 2021 года. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Теперь суда из Самары будут ежедневно отправляться в 8:00, 14:00 и в 18:00, а по выходным еще и в 11:00. Отправление из Рождествено — в 6:00, 12:30, 16:30. Дополнительный рейс в субботу и воскресенье — в 9:30.

В летнее время жители Самары могли отправиться в село еще и поздним вечером — в 20:00 (в обратном направлении — в 19:00). Паром ходил в это время по пятницам и воскресеньям. С 22 сентября этот вечерний рейс отменили.

Напомним, накануне в Самаре приостановили работу грузовой переправы. Паром не ходил по техническим причинам. Движение восстановили во второй половине дня.