В Самаре внук несколько месяцев избивал 83-летнюю бабушку и вымогал у нее деньги

Самарец стал фигурантом новых уголовных дел Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские задержали 38-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в избиении и вымогательстве денег у родной бабушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию обратилась сама пенсионерка. 83-летняя жительница одного из домов в Арцыбушевском переулке заявила, что пьяный дебошир требует у нее деньги. Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину. Им оказался безработный внук женщины.

Как выяснилось, самарец уже несколько месяцев вымогает у бабушки деньги. Суммы разные — от 1 до 10 тысяч рублей. Нередко разъяренный родственник пускал в ход кулаки. Пожилая женщина жалела внука и не обращалась ни в полицию, ни в больницу. Однако недавно ее терпению пришел конец, и она сдала дебошира правоохранителям.

Известно, что самарец не так давно освободился из колонии. Он отсидел несколько лет за преступления, совершенные в отношении родной бабушки и ее сестры. На его счету 4 грабежа и 9 эпизодов вымогательства. Время, проведенное в местах заключения, не пошло мужчине на пользу. Он продолжил терроризировать пожилую родственницу всего через месяц после освобождения.

В отношении жителя Самары возбудили уголовные дела по 8 фактам вымогательств. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.