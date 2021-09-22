В Тольятти водитель грузовика «догнал» КАМАЗ и попал в больницу

Кабину грузовика смяло после "встречи" с другим большегрузом Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 21 сентября, на трассе М-5 «Урал» в Тольятти произошло ДТП. В 14:50 там столкнулись два КАМАЗа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 48-летний водитель одного из грузовиков. Автомобилист, двигаясь со стороны улицы Куйбышева в направлении Обводного шоссе, «догнал» другой КАМАЗ. От удара кабину авто смяло.

В результате пострадал предполагаемый виновник аварии. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

В полиции отмечают, что мужчине грозит административная ответственность за неправильно выбранную дистанцию до едущего впереди авто.