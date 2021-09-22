В Самаре с 6 по 10 октября 2021 года пройдут «Поволжские сезоны Александра Васильева»

Темой фестиваля 2021 года станет "Ответственная мода" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 6-10 октября 2021 года пройдет ХХ фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». Его тема - «Ответственная мода».

Площадками проведения фестиваля станут ТЦ «Гудок», театр оперы и балета, а также продюсерский центр Strelka Hall. Так, с 1 по 14 октября в торговом центре на Красноармейской пройдет выставка «Backstage 2.0. Модная фотография и история Фестиваля в лицах». С 1 по 10 октября запланирована выставка художницы и модельера Любови Егоровой «Backstage. Мода и модная графика» (ул. Вилоновская, 30). 9 октября можно будет послушать лекции членов жюри фестиваля.

8 октября состоится финальное шоу-дефиле с участием Александра Васильева. На сцене театра оперы и балета зрителям покажут сезонные коллекции профессиональных брендов, театральные костюмы, а также коллекции хедлайнеров фестиваля. Там же пройдет и награждение победителей конкурса.