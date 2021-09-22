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Происшествия22 сентября 2021 13:09

В Тольятти рабочему оторвало ногу на предприятии

В происшествии уже разбираются правоохранители
Анастасия ФИЛАТОВА
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ЧП произошло во время работ на прессе по изготовлению кирпичей / Фото: СУ СК по Самарской области

ЧП произошло во время работ на прессе по изготовлению кирпичей / Фото: СУ СК по Самарской области

Следователи возбудили уголовное дело из-за ЧП на одном из предприятий Тольятти. Там 30-летний рабочий лишился части ноги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все произошло в июле 2021 года в ангаре на территории организации. Мужчина получил травму при выполнении работ на прессе по изготовлению кирпичей. Его госпитализировали в больницу. Медики поставили пострадавшему диагноз «травматический отрыв голени».

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. В этом им помогают сотрудники ГУ МВД по Самарской области.