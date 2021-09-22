Жителя Жигулевска будут судить за смертельное избиение мужчины на остановке

Мужчине грозит до 15 лет колонии за смерть незнакомца Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Жигулевске скоро предстанет перед судом 38-летний местный житель. Его обвиняют в избиении человека до смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Преступление произошло в июле 2021 года возле одной из остановок общественного транспорта. Мужчина поссорился там с незнакомцем. Тот агрессивно себя вел и оскорблял обвиняемого. Житель Жигулевска не стерпел и набросился на оппонента с кулаками. Он несколько раз ударил обидчика по голове и туловищу, после чего тот упал. В дальнейшем мужчину доставили в больницу, но медикам не удалось его спасти.

Недавно правоохранители завершили расследование дела, возбужденного по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека». Материалы направили на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.