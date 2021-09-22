В Самарской области с 22 сентября 2021 года ужесточили антиковидные меры

Новые ограничения ввели из-за напряженной ситуации с коронавирусом в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление о введении новых ограничений из-за коронавируса в Самарской области. Документ опубликовали в среду, 22 сентября 2021 года, на сайте регионального правительства.

Так, ограничения коснулись ресторанов, кафе, столовых и других точек общепита. Им запрещается работать с 21:00 до 6:00, если заполняемость зала будет превышать 50%. Ранее было с 23:00 до 6:00.

Подростки не смогут посещать фудкорты и торговые центры без сопровождения взрослых или законных представителей.

Кроме того, в Самарской области приостанавливаются консультации узких специалистов и плановые госпитализации. Данное ограничение не затронет работу с пациентами, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, и с онкобольными. Экстренная помощь по-прежнему будет оказываться в полном объеме.