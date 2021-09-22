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Общество22 сентября 2021 14:23

Жителям областной столицы покажут «Неочевидную Самару»

Новый проект для любителей путешествий запустил местный телеканал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцы смогут увидеть те места, которые раньше не замечали

Самарцы смогут увидеть те места, которые раньше не замечали

На телеканале «Губерния» выйдет в эфир новая программа проекта «Неочевидная Самара». Его автор — журналист и фотограф Инга Пеннер.

Зрителям покажут те уголки города, которые раньше многие просто не замечали. К примеру, в Самаре можно встретить признаки Северной столицы. Также Инга Пеннер расскажет, что скрывают фасады старинных особняков, и познакомит с их жителями.

Вместе с ведущей программы зрители смогут заглянуть в самые фотогеничные дворики старого города и подняться на крыши, с которых открывается захватывающий вид на Самару.

Премьера новой программы проекта «От неоготики до Петербурга» на средней Волге состоится в четверг, 23 сентября. Начало программы — в 18:05.

Анонс программы "Неочевидная Самара"