В Самаре злостный нарушитель ПДД сбил на «зебре» 16-летнюю девушку

Пострадавшей понадобилась помощь медиков Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером во вторник, 21 сентября, в Самаре произошло ДТП с участием подростка. Примерно в 18:30 на улице Вологодской под колеса автомобиля Nissan угодила 16-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем иномарки находился 55-летний мужчина. За последний год его уже 22 раза привлекали за нарушение ПДД. Двигаясь в направлении улицы Боровой, автомобилист не пропустил девушку. Она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в больницу. Медики оказали ей необходимую помощь и отправили лечиться домой.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях ДТП. Проводится проверка.