В Самаре шесть автомобилей арестовали из-за долгов за тепло

Если неплательщики не погасят долги, их авто продадут на торгах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шестеро жителей Самары лишились своих автомобилей. Их арестовали из-за долгов за тепло. Об этом сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».

Злостных неплательщиков выявили в ходе совместного рейда теплоэнергетиков и приставов. Им дали несколько дней, чтобы погасить долги. Пока на путь исправления встали только два человека. Это жители Советского и Промышленного районов. Они оплатили счета на сумму около 100 тысяч рублей и вернули машины.

Те, кто продолжит игнорировать платежки и уведомления, рискуют больше не увидеть свои авто. Их выставят на торги и продадут в счет погашения долга.

Теплоэнергетики отмечают: общая задолженность жителей Самары за тепло достигает уже 1,8 млрд рублей. Рейды с судебными приставами проводят среди тех, кто не платит по счетам более двух месяцев.