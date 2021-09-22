В Самаре мужчина кусал больную 7-летнюю девочку и отправится под суд

Самарца не смутил ни юный возраст девочки, ни ее беспомощность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчина искусал больную семилетнюю девочку и отправится за это под суд. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Самарской области.

Все произошло в декабре 2020 года в одном из домов на ул.Матросова в Промышленном районе Самары. По версии следствия, 29-летний мужчина невзлюбил семилетнюю дочку своей сожительницы. Причиной стало заболевание нервной системы девочки и особенности ее развития.

- Мужчина систематически причинял ребенку страдания, кусал ее в предплечья и щеки, - сообщают следователи.

Когда правоохранители обратили внимание на страдания ребенка и начали следствие, то мужчина повел себя по-хамски. Так, например, в феврале 2021 года он публично оскорбил и нецензурно обругал сотрудника полиции, который прибыл доставить его к следователю.

Сейчас следствие в отношении грубого самарца завершено.

- Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по двум статьям – истязание несовершеннолетнего и оскорбление представителя власти - направлено в суд, - сообщает следком.