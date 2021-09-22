Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 сентября 2021 20:08

Фура перекрыла Московское шоссе в Самаре, водители объезжают по обочине

Больгегруз встал поперек проезжей части между БКК и улицей Ново-Вокзальной
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
ДТП спровоцировало пробку.

ДТП спровоцировало пробку.

Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре вечером в среду, 22 сентября, ДТП сковало Московское шоссе. Фура встала поперек проезжей части на участке между булочно-кондитерским комбинатом (БКК) и улицей Ново-Вокзальной. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал очевидец.

- Фура стоит поперек проезжей части. Водителям приходится объезжать по обочине и по газону, - рассказал собеседник.

Причина аварии неизвестна.

По состоянию на 21:00 22 сентября на Московском шоссе в этом районе, согласно Яндекс. Пробкам, небольшой затор в сторону выезда из города. Начинается он сразу за автовокзалом и тянется до Советской Армии.