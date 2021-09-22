Фура перекрыла Московское шоссе в Самаре, водители объезжают по обочине

ДТП спровоцировало пробку. Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре вечером в среду, 22 сентября, ДТП сковало Московское шоссе. Фура встала поперек проезжей части на участке между булочно-кондитерским комбинатом (БКК) и улицей Ново-Вокзальной. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал очевидец.

- Фура стоит поперек проезжей части. Водителям приходится объезжать по обочине и по газону, - рассказал собеседник.

Причина аварии неизвестна.

По состоянию на 21:00 22 сентября на Московском шоссе в этом районе, согласно Яндекс. Пробкам, небольшой затор в сторону выезда из города. Начинается он сразу за автовокзалом и тянется до Советской Армии.