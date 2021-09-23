В Самарской области дополнительно развернут почти 500 коек для больных коронавирусом

Дополнительные койки откроют в самарской больнице им. Середавина и в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на этой неделе откроют еще почти 500 коек для больных коронавирусом. Об этом заявил глава информационного центра оперштаба по борьбе с COVID-19 Николай Ренц.

По словам медика, за последнее время в регионе в 2-3 раза выросла заболеваемость среди детей и подростков. Кроме того, почти на 30% увеличилось число пациентов, которые нуждаются в госпитализации и кислородной поддержке.

- На этой неделе в областной больнице им. Середавина дополнительно откроют 300 коек. А в конце недели еще 185 — в Тольятти, - рассказал Николай Ренц.

Специалист отметил, что сейчас в ковид-госпиталях региона развернуты около 4 800 коек. Однако этого не хватает. В связи с этим было решено приостановить консультации узких специалистов и плановые госпитализации. Так, в больнице Середавина пока не будут оказывать помощь пациентам с инфарктом и инсультом. Эта работа полностью ляжет на региональный сосудистый центр.

Николай Ренц отметил, что сейчас происходит заражение дельта-штаммом. Он опаснее и протекает сложнее. Чтобы избежать тяжелого течения болезни, необходимо вакцинироваться. В первую очередь прививки нужно сделать пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, подчеркнул медик.