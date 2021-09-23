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Общество23 сентября 2021 7:22

В Волжском районе отремонтировали 11 км дороги Самара — Нур — Спиридоновка

Также в порядок привели мост через Липовый овраг
Анастасия ФИЛАТОВА
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Рабочие заканчивают нанесение разметки на обновленную проезжую часть / Фото: Дороги Самарской области

Рабочие заканчивают нанесение разметки на обновленную проезжую часть / Фото: Дороги Самарской области

Фото: vk.com

В Самарской области завершили ремонт трассы Обводная дорога Самары — Нур — Спиридоновка. Участок протяженностью 11 км в Волжском районе обновили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Рабочие заменили дорожную одежду, укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы, обустроили бортовые камни и посадочные площадки на остановках. Сейчас они заканчивают наносить разметку. Также дорожникам осталось установить 157 знаков и 1 144 п. м барьерного ограждения.

Кроме того, в Волжском районе привели в порядок мост через Липовый овраг. Здесь восстановили защитный слой бетонных конструкций.