В Волжском районе отремонтировали 11 км дороги Самара — Нур — Спиридоновка

Рабочие заканчивают нанесение разметки на обновленную проезжую часть / Фото: Дороги Самарской области Фото: vk.com

В Самарской области завершили ремонт трассы Обводная дорога Самары — Нур — Спиридоновка. Участок протяженностью 11 км в Волжском районе обновили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Рабочие заменили дорожную одежду, укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы, обустроили бортовые камни и посадочные площадки на остановках. Сейчас они заканчивают наносить разметку. Также дорожникам осталось установить 157 знаков и 1 144 п. м барьерного ограждения.

Кроме того, в Волжском районе привели в порядок мост через Липовый овраг. Здесь восстановили защитный слой бетонных конструкций.