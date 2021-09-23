В Самаре женщина на Peugeot врезалась в столб у парка Гагарина и погибла

Удар пришелся на левую сторону автомобиля / Фото: ПСО Самары

Вечером в среду, 22 сентября, возле парка Гагарина в Самаре произошло смертельное ДТП. На пересечении улиц Стара-Загора и XXII Партсъезда автомобилистка на Peugeot влетела в столб. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Авария случилась на моих глазах. Много машин остановилось. Все подбежали, открыли правую переднюю дверь. Девушка находилась без сознания, пульс был. Приехали пожарные, полиция, скорая. Девушку достали из машины, положили на носилки, начали готовить к системе и вставили катетеры, но потом все сняли. Переложили ее на тротуар и накрыли черным пакетом, - рассказала одна из свидетельниц происшествия.

Автомобилистку доставали из машины спасатели / Фото: ПСО Самары

По информации ПСО Самары, за рулем иномарки находилась 34-летняя женщина. При выезде с кольца она не справилась с управлением и врезалась в световую опору. Машина получила серьезные механические повреждения. Чтобы достать автомобилистку из салона, спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент. К сожалению, спасти пострадавшую не удалось. Она скончалась на месте.