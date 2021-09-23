В Самарской области Один помог полицейским найти вора

Служебная собака по запаху определила, где прячется вор Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области задержали подозреваемого в краже из частного дома. На след вора полицейских вывела служебная собака. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Преступление произошло в селе Бестужевка Приволжского района. Неизвестный похитил у местной жительницы деньги и продукты (макароны, хлеб, мясо). Женщина оценила ущерб на 7 тысяч рублей. Злоумышленник оставил в доме свои отпечатки. Полицейские дали понюхать кошелек, из которого пропали деньги, своему четвероногому коллеге — псу Одину. Тот сразу взял след.

Уже через полчаса собака вывела правоохранителей к частному дому в том же селе. Там они обнаружили мужчину, который явно нервничал. В дальнейшем 50-летний селянин сознался в преступлении. Он рассказал, что похищенные деньги потратил. До продуктов добраться не успел. Их вернули обратно женщине.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо до 6 лет лишения свободы.