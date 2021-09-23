Самарский спортсмен завоевал 5 медалей на первенствах Европы и мира

Атлет выиграл четыре золотые и одну бронзовую медали / Фото: правительство Самарской области

Воспитанник самарской ШОР-5 Кирилл Мануйло в сентябре 2021 года завоевал 5 медалей на первенствах Европы и мира. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в начале месяца юный спортсмен выиграл три медали в португальском Калдаш-да-Раинья. Там проходило первенство Европы по современному четырехборью среди кадетов. Кирилл стал двукратным победителем и бронзовым призером.

В понедельник, 20 сентября, атлет вернулся из Александрии (Египет), где завоевал две золотые медали на первенстве мира по четырехборью. Он стал лучшим среди спортсменов в возрасте до 19 лет. Первое «золото» Кирилл выиграл в личном первенстве, второе — в командном турнире.

Самарскому спортсмену предстоит переход в старший возраст — пятиборье. По словам его тренера по фехтованию Ильи Фролова, если Кирилл удержит такой темп, то у него есть все шансы попасть на Олимпийские игры 2024 года в Париже.