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Общество23 сентября 2021 13:03

Самарец лишился дорогого внедорожника из-за долгов по налогам в 400 тысяч рублей

Иномарку арестовали и отправили на спецстоянку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобиль продадут на торгах, если мужчина не погасит долг / Фото: УФССП по Самарской области

Автомобиль продадут на торгах, если мужчина не погасит долг / Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре приставы арестовали автомобиль Volkswagen Touareg. Все из-за того, что его владелец задолжал налоговой почти 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Мужчина долгое время не платил налоги и попал под пристальное внимание приставов. Те пытались убедить его добровольно погасить долги, но ничего не вышло. В итоге с самарца решили взыскать исполнительский сбор в 27 тысяч рублей и арестовать его авто.

Приставы оформили «задержание» дорогого внедорожника и оставили его на хранение владельцу. Однако это не побудило мужчину расстаться с долгами. Тогда иномарку эвакуировали на спецстоянку. Если самарец так и не встанет на путь исправления, его машину продадут. Вырученные деньги пойдут на оплату задолженностей.