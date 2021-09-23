Самарец лишился дорогого внедорожника из-за долгов по налогам в 400 тысяч рублей

Автомобиль продадут на торгах, если мужчина не погасит долг / Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре приставы арестовали автомобиль Volkswagen Touareg. Все из-за того, что его владелец задолжал налоговой почти 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Мужчина долгое время не платил налоги и попал под пристальное внимание приставов. Те пытались убедить его добровольно погасить долги, но ничего не вышло. В итоге с самарца решили взыскать исполнительский сбор в 27 тысяч рублей и арестовать его авто.

Приставы оформили «задержание» дорогого внедорожника и оставили его на хранение владельцу. Однако это не побудило мужчину расстаться с долгами. Тогда иномарку эвакуировали на спецстоянку. Если самарец так и не встанет на путь исправления, его машину продадут. Вырученные деньги пойдут на оплату задолженностей.