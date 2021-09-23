На трассе М-5 под Самарой водитель Hyundai разбился насмерть в ДТП с грузовиком

Автомобилист скончался на месте до приезда медиков Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в среду, 22 сентября, на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе произошло смертельное ДТП. В 22:20 там столкнулись автомобиль Hyundai Elantra и грузовик Scania. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, аварию спровоцировал 27-летний водитель легковушки. Молодой человек, двигаясь со стороны Самары в направлении Уфы, выехал на встречную полосу. Он сделал это в том месте, где данный маневр запрещен. В результате иномарка залетела под грузовик.

Корейскому автомобилю раскурочило всю переднюю часть. Водитель не выжил. Он умер до приезда скорой помощи.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и детали ДТП. Проводится проверка.