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Общество23 сентября 2021 13:41

В Самаре 5 автобусов пустили в объезд из-за ДТП на ул. Победы

Авария осложнила движение в районе остановки «Станция метро «Безымянка»
Анастасия ФИЛАТОВА
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В направлении площади Кирова автобусы курсируют по измененной схеме

В направлении площади Кирова автобусы курсируют по измененной схеме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в четверг, 23 сентября, в Самаре несколько автобусов изменили схемы движения. Их направили в объезд из-за ДТП на улице Победы около остановки «Станция метро «Безымянка». Об этом в твиттере сообщает компания-перевозчик.

Изменения затронули маршруты №№ 27, 30, 34, 41 и 75. Так, автобус № 41 в направлении площади имени Кирова пока курсирует по улицам Ново-Вокзальной и Физкультурной. Автобусы №№ 27, 30, 34, 75 пустили по улицам Ново-Вокзальной, Физкультурной и Краснодонской.

Сколько времени займет устранение последствий ДТП и когда автобусы вернутся на прежние маршруты, пока не известно.