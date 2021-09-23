В Самаре к 23 сентября 2021 года отопление включили в 52,5% домов

Каждый день в Самаре к отоплению подключают по 1,5 тыс. домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары рассказали о темпах подключения тепла в жилом фонде и социальных объектах. К четвергу, 23 сентября 2021 года, батареи потеплели в каждом втором доме, а также почти в 100% учреждений образования и медицины, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Процент подключения больниц и поликлиник к теплу достиг 95%. Отопление есть в 99% стационаров с круглосуточным пребыванием. Учреждения опеки обогреваются на 100%, школы — 99%, детсады — 98,5%.

- Идет точечная отработка по соцучреждениям. К выходным у нас уже не должно остаться школ и детских садов, которые бы не были подключены к теплу, - отметил первый замглавы Самары Владимир Василенко.

Батареи нагрелись в 52,5% жилых домов. По данным администрации города, ежедневно к теплу подключают около 1,5 тыс. зданий. Темпы постоянно наращивают.

В скором времени в Самаре должна заработать горячая линия по вопросам отопления. Горожане смогут направлять туда свои жалобы на холодные батареи.