В Самаре мужчина поссорился со знакомым и забил его до смерти

Скоро самарец предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом 44-летний местный житель. Его обвиняют в смертельном избиении знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось 28 января 2021 года в квартире на улице Фадеева в Промышленном районе города. В тот день там собралась компания приятелей. Не обошлось без спиртных напитков. В какой-то момент мирное течение застолья нарушила ссора.

Самарец начал ругаться с одним из собутыльников. Причиной стали личные неприязненные отношения. Затем завязалась драка. Мужчина не менее трех раз ударил своего оппонента по жизненно важным органам.

Травмы оказались серьезными. Пострадавшего увезли в больницу. К сожалению, медикам не удалось его спасти. Он умер через несколько дней.

Известно, что подозреваемый ранее уже был судим. Теперь ему вменяют часть 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека». Расследование дела завершено. Следователи направили его на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.