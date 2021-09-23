В Самаре спецназовцы спустились с вертолета без парашюта. Показываем, как это было

Когда под рукой нет парашюта, в ход идет специальный канат / Фото: Росгвардия Самарской области

Спецназовцы показали в Самаре свои умения по спуску с вертолета без парашюта. Отработка такого способа десантирования прошла на базе регионального управления Росгвардии.

В течение нескольких дней Самарская область принимала спецназовцев со всего Приволжского округа. В рамках учебного сбора они отрабатывали спуски с борта вертолета без парашюта. Для этого силовики использовали специальный канат.

Спустившись, росгвардейцы объединялись в группы и выполняли служебно-боевые задачи. После этого их эвакуировали — вновь с помощью каната. Спецназовцам оставалось только крепко зацепиться за него и зависнуть в воздухе, пока вертолет не доставит их на другую точку.