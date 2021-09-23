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Общество23 сентября 2021 16:54

Владелец самарских ТЦ «Гудок» и «Амбар» получит от властей пять тысяч гектаров земли. Рассказываем, что там будет

На выделенный областными властями участок земли в Шенталинском районе переедет племзавод «Кряж»
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Самарскому девелоперу понадобилась земля в селе

Самарскому девелоперу понадобилась земля в селе

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Владелец самарских торговых центров «Гудок», «Амбар» и «Московский» Геннадий Сурков, сын девелопера Виктора Суркова, получит от региональных властей участок земли площадью более пяти тысяч гектаров. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Речь идет о племенном заводе «Кряж», который принадлежит одной из компаний Геннадия Суркова. Губернатор подписал распоряжение о старте реализации племзаводом масштабного инвестпроекта.

Проект будет реализован в поселке Канаш в Шенталинском районе.

- Речь идет о строительстве крупной молочной фермы на 698 молочных коров, - говорится в опубликованных документах.

Для этого районные власти должны без торгов предоставить в аренду компании Геннадия Суркова земельный участок площадью более 5,2 гектаров в племзаводе «Канаш».