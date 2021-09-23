В Самарской область большая часть пациентов с коронавирусом болеет более страшным дельта-штаммом

В Самарской области продолжается вакцинация, но ее темпы недостаточны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство пациентов с коронавирусом, которые попадают в больницы и переживают заболевание в тяжелой форме, болеют дельта-штаммом COVID-19. Об этом рассказал глава информационного центра оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусной инфекцией Николай Ренц. Он отметил, что сегодня в регионе не становится меньше случаев заболевания, при этом все тяжелее и чаще болеют дети.

- Все пациенты сегодня заражены дельта-штаммом, он заразнее, протекает тяжелее, вызывает большое количество неблагоприятных летальных исходов. Единственный способ избежать тяжелого течения заболевания - это не госпитализация в хорошую и оснащенную больницу, это прививка, именно она обеспечит иммунитет оружием, которое позволит даже при заражении обеспечить наилучшую защиту, - отметил Николай Ренц.

Он также посетовал, что сегодня слишком мало людей привито. При этом даже те, у кого опасные заболевания и те, кто старше 60 лет, привиты даже меньше, чем на 50%. При этом такое отношение чревато опасностью не только здоровью, но и жизни.

Напомним, что на последнем заседании оперативного штаба были приняты решения по ужесточению ограничительных мер в регионе. Несовершеннолетним теперь запрещено находиться в торговых центрах, рестораны не могут работать в ночное время, если заполненность зала выше 50%.