Долги банка «Волга-кредит» на 5 миллиардов рублей пустят с молотка

Долги банка "Волга-кредит" продадут на аукционе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на аукционе продадут долги рухнувшего банка «Волга-Кредит». Общая задолженность составляет свыше 5,3 миллиарда рублей.

Напомним, «Волга-кредит» перестал существовать в 2014 году, а несколько тысяч вкладчиков стали жертвами мошенников. После стихийных митингов жертв обмана, Агентство по страхованию вкладов перечислило выплаты обманутым вкладчикам почти на полтора миллиарда рублей.

Теперь убытки банка, которые по решению арбитражного суда должны выплатить экс-руководители финансового учреждения, решено пустить с молотка. Предметом торгов являются права требования к четырём физическим лицам в размере 5 с лишним миллиардов рублей. В отношении каждого из топ-менеджеров введены процедуры банкротства.

Торги пройдут 15 ноября, если желающих не найдётся – повторные торги пройдут по сниженной цене.