Самарских школьников могут отправить на дистанционку. Рассказываем, в каком случае

Только встретились с друзьями и снова домой? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарских школьников могут отправить на дистанционное обучение, если темпы заболеваемости не снизятся, а взрослые люди не начнут активнее делать прививку. Об этом рассказал глава информационного центра оперштаба Самарской области Николай Ренц. Ситуация действительно прискорбная: в сутки фиксируется более 500 случаев заболеваний, все чаще болеют дети и подростки. В школах многие классы уже переведены на удаленное обучение из-за карантина по коронавирусу, случаи есть и в колледжах. Усиливает опасность и тяжелая ситуация с ОРВИ и не везде еще включенное отопление. Николай Ренц же отметил, что защиту не организуют и сами люди.

- Если мы продолжим так же наплевательски относиться к необходимости вакцинации, как сейчас, то власти будут вынуждены принимать непопулярные решения. Это и перевод на интернет-обучение детей, и закрытие отделений в больницах, и ограничения в работе ресторанов, - отметил Николай Ренц.

Он также подчеркнул, что сегодня полностью привиты более 1,1 млн человек, но этого мало. К ноябрю вакцинированы должны быть 80% населения. Сейчас же уже необходимо делать еще и прививку от гриппа, делать это одновременно нельзя. Получается, времени уже совсем мало.

- Именно взрослые должны подумать о защите своих детей. Прививка "Спутником" безопасна, нет подтвержденных осложнений. Это реальный шанс защитить себя и близких, - отметил он. И уточнил, что сегодня в регионе болеют дельта-штаммом, более заразным и опасным, чаще приводящим к летальному исходу.

А у вас в школе кого-то уже перевели на дистант? Делитесь в комментариях. Давайте оценим, насколько плоха ситуация в регионе прямо сейчас.