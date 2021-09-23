В Самаре роддом Куйбышевского района отдадут под COVID-госпиталь

Рожениц будут направлять в другие медицинские учреждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 27 сентября единственный родильный дом Куйбышевского района будет работать как COVID-госпиталь. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Самарской области.

— Объект перепрофилируется в инфекционный госпиталь в связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией, — рассказали в региональном Минздраве.

Рожениц будут направлять в другие медицинские учреждения в соответствии с утвержденной маршрутизацией.

— Многие ехали сюда рожать, зная, какие здесь хорошие врачи. Как можно отдать такой «стратегический» объект, — пишут пользователи в Twitter.

В соцсети люди просят представителей власти отменить решение.