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Общество23 сентября 2021 18:14

В Самаре торгово-офисный центр «Вертикаль» продали за один миллиард рублей

Конечная цена превысила начальную на 45 процентов
Ирина СИНЕГУБОВА
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Продали одно из самых высоких самарских зданий

Продали одно из самых высоких самарских зданий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский 27-этажный торгово-офисный центр «Вертикаль» у станции метро «Московская» продали за 1,044 млрд рублей. Покупателем стало ООО «ТРАНССЕРВИС».

— К торгам было допущено шесть участников. Начальная цена была 720 миллионов рублей, в ходе аукциона ее подняли в полтора раза, — рассказали в Российском аукционном доме.

ТОЦ «Вертикаль» продавался из-за банкротства, в его состав входит офисный центр и торговый комплекс. Здание является вторым по высоте объектом в Самаре.

На данный момент все офисные площади сданы в аренду. В торговом центре расположены спортивные магазины, разные секции, фитнес-клуб и кинотеатр.