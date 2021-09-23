На берегу реки Самары построят причалы для маломерных судов

На территории возле реки Самара появится причал
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Железнодорожном районе на улице Степана Халтурина вдоль реки Самара построят причалы для маломерных судов.
— Заявление ООО «Парсел-Инвест» на строительство одобрено, — сообщили в постановлении администрации Самары.
Общая площадь участка, заявленного для использования, составляет 26249 квадратных метров.
Маломерным судном является судно длиной 20 мест, на котором находится не более 12 человек. К ним относятся лодки, гидроциклы, катера и другое.