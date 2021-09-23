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Общество23 сентября 2021 18:50

На берегу реки Самары построят причалы для маломерных судов

Под строительство пойдет территория площадью около 26 тысяч кв. м
Ирина СИНЕГУБОВА
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На территории возле реки Самара появится причал

На территории возле реки Самара появится причал

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Железнодорожном районе на улице Степана Халтурина вдоль реки Самара построят причалы для маломерных судов.

— Заявление ООО «Парсел-Инвест» на строительство одобрено, — сообщили в постановлении администрации Самары.

Общая площадь участка, заявленного для использования, составляет 26249 квадратных метров.

Маломерным судном является судно длиной 20 мест, на котором находится не более 12 человек. К ним относятся лодки, гидроциклы, катера и другое.