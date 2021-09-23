Губернатор поздравил с праздником машиностроителей Самарской области

Губернатор поздравил машиностроителей региона

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником представителей машиностроения, той самой отрасли, которая Играет ключевую роль в структуре промышленного комплекса региона. Здесь заняты 13% трудоспособного населения области. Глава региона отметил, что в этом году на долю машиностроительных предприятий выпали множество испытаний, но благодаря ответственному руководству и коллективам все удалось преодолеть.

- Нам с вами удалось преодолеть последствия кризиса, связанного с пандемией. Мы уже вышли на допандемийный уровень. По итогам первого полугодия индекс промышленного производства составил 107,1%, это выше уровня 2019 года, - подчеркнул губернатор.

За семь месяцев предприятия региона отгрузили продукции более, чем на 370 млрд рублей, темп роста более 142%. Особенно за такие результат глава региона поблагодарил всех сотрудников производства. Также он отметил, что добиваться успеха помогает активное участие в нацпроекте по повышению производительности труда. Первые и самые отличные результаты уже есть. Заслуги предприятий региона отмечают на самом высоком уровне. В этом году Самара и Сызрань стали городами трудовой доблести, это решение принял президент Владимир Путин.

Развитию отрасли способствует и господдержка. В 2020 году машиностроители региона получили более 2 млрд рублей в качестве субсидий на разных уровнях.